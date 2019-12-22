В Бишкеке 22 декабря снег. Температура воздуха ожидается −2 градуса. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Куда сходить

Культура несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее

Подробнее Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказки «Красавица и чудовище» и «Морозко»;

покажет сказки «Красавица и чудовище» Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит шоу «Московская новогодняя елка — 2020» и балет «Щелкунчик»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева — на гастроли росийской труппы;

во Дворце спорта имени Кожомкула состоится концерт Ырыскелди Осмонкулова. Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечаются тои

Анвар Абдраев

Родился 22 декабря 1957 года в городе Фрунзе. Президент Союза банков Кыргызстана, председатель совета директоров Агентства по защите депозитов.

Омурбек Текебаев

Родился 22 декабря 1958 года в селе Акман Джалал-Абадской области. Лидер партии «Ата Мекен».

Аcеин Исаев

Родился 22 декабря 1963 года в городе Фрунзе. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Индия.

Жаныбек Абиров

Родился 22 декабря 1988 года. Председатель Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День энергетика Кыргызской Республики

День энергетика — профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.

История этого праздника берет начало 23 мая 1966 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.

Двадцать второго декабря наряду с энергетиками Кыргызстана этот профессиональный праздник отмечают в России, Армении, Беларуси и Украине.

День зимнего солнцестояния (День Карачуна)

День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога) приходится на день зимнего солнцеворота (отмечаемого в зависимости от года с 19 по 22 декабря) — самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы.

Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами, злой дух.

В народе понятие «карачун» в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например: «пришел ему карачун», «жди карачуна», «задать карачуна», «хватил карачун».

Люди, которые меняли мир