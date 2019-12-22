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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 22 декабря снег. Температура воздуха ожидается −2 градуса. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Куда сходить

Культура

  • несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказки «Красавица и чудовище» и «Морозко»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит шоу «Московская новогодняя елка — 2020» и балет «Щелкунчик»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;
  • Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева — на гастроли росийской труппы;
  • во Дворце спорта имени Кожомкула состоится концерт Ырыскелди Осмонкулова.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечаются тои

Анвар Абдраев

Родился 22 декабря 1957 года в городе Фрунзе. Президент Союза банков Кыргызстана, председатель совета директоров Агентства по защите депозитов.

Омурбек Текебаев

Родился 22 декабря 1958 года в селе Акман Джалал-Абадской области. Лидер партии «Ата Мекен».

Аcеин Исаев

Родился 22 декабря 1963 года в городе Фрунзе. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Индия.

Жаныбек Абиров

Родился 22 декабря 1988 года. Председатель Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День энергетика Кыргызской Республики

День энергетика — профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.

История этого праздника берет начало 23 мая 1966 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.

Двадцать второго декабря наряду с энергетиками Кыргызстана этот профессиональный праздник отмечают в России, Армении, Беларуси и Украине.

День зимнего солнцестояния (День Карачуна)

День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога) приходится на день зимнего солнцеворота (отмечаемого в зависимости от года с 19 по 22 декабря) — самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы.

Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами, злой дух.

В народе понятие «карачун» в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например: «пришел ему карачун», «жди карачуна», «задать карачуна», «хватил карачун».

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Кульчоро Керимбеков

kerimbekov-art.com
Фото kerimbekov-art.com. Кульчоро Керимбеков

Родился 22 декабря 1922 года в селе Кум-Арык. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Творчество Кульчоро Керимбекова вошло в культуру КР как одного из ярких национальных мастеров-классиков реалистической живописи. Он стремился находить простые и естественные живописные мотивы, воспринимал и воспроизводил природу с натуры, с душой, создавая пейзажную живопись с безграничной любовью к природе.

Награжден орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудовое отличие».

К числу лучших работ относятся пейзажи «Бухта сухой хребет», «Порт Пржевальск», «Вечер на Иссык-Куле», «Миндаль цветет. Памир», «Серый день в Паланге», серия работ, связанных со строительством Токтогульской ГЭС, 46 работ из серии «Гурзуф», «Портрет А.Усенбаева», «Портрет лауреата Госпремии СССР К.Молдобасанова», «Портрет сына» и другие.

knmii.kg
Фото knmii.kg. Сумерки на Иссык-Куле. 1967. Х., м.

Более 35 лет своей жизни Кульчоро Керимбеков посвятил педагогической деятельности.

В 2000-м именем Кульчоро Керимбекова названа одна из улиц Бишкека.

Умер 26 мая 1989 года.

Родился мелодист Аксуубай Атабаев

Родился 22 декабря 1943 года в селе Ак-Булун Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Народный артист Кыргызстана, мелодист и исполнитель.

В 1970-1976-х — музыкант в Кыргызском академическом драматическом театре. В 1979 году окончил Кыргызский государственный институт искусств. В 1979-1982-х — солист Кыргызской национальной филармонии.

До конца своих дней работал директором культурного центра профессионально-технических учебных заведений Министерства труда, занятости и миграции Кыргызстана. Автор более ста разножанровых и тематических произведений.


Его песни исполняли народные артисты СССР Булат Минжилкиев, Эрнст Шамурзин, Эрмек Мойдунов, Зейнеп Шакеева и другие.

Песни «Чагылган», «Он сегиз жаш», «Эне жүнөндү баллада», «Тоолор», «Кыргыз жери», «Жөрүк эӊсейт», «Курбуларга», «Айгүл ай», «Махабатым», «Таалайбек», «Үйлөнүү тою», «Белгисиз жоокер жөнүндө баллада», «Ардагым» вошли в золотой фонд кыргызского радио.

Умер 12 декабря 2011 года.
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