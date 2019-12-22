Неделя-24. Иски семьи Матраимовых к СМИ и вышедший на митинги Бишкек

В Бишкеке прошла #REакция 2.0 — митинг в поддержку СМИ и против коррупции. Это вторая подобная акция в столице Кыргызстана за последний месяц. На митинге собрались журналисты, представители общественности и НПО и просто неравнодушные граждане.

Поводом для организации и проведения #REакции 2.0 стал иск семьи Матраимовых к 24.kg, «Азаттыку», Kloop и журналисту Али Токтакунову на общую сумму 60 миллионов сомов.

Митинг #REакция прошел на площади Ала-Тоо в Бишкеке 25 ноября. Он собрал, по разным оценкам, от одной до двух тысяч человек — журналистов, общественных деятелей и активистов. Люди потребовали от властей начать реальную борьбу с коррупцией в республике.

Поводом для акции стала публикация расследования журналистов «Азаттыка», Kloop и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и возможной причастности к этому бывшего заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова, а также бизнесменов из Китая.

Фото 24.kg. Судья Жылдыз Ибраимова

В Свердловском районном суде Бишкека прошли предварительные слушания по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

На предварительных слушаниях судья отклонила ходатайство истцов о запрете публикации отрывков из расследования журналистов и назначила дату начала процесса — 20 января 2020 года.

Накануне суда хакерской атаке подвергся ряд кыргызстанских сайтов, в том числе Kaktus.media, Economist.kg и Pk.kg. Издания успели перепечатать материал Factcheck.kg, который провел расследование и опубликовал материал о возможной стоимости драгоценностей, украшений, предметов гардероба и аксессуаров супруги экс-замглавы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.

Митинговали на уходящей неделе в столице и сторонники находящегося в заключении бывшего депутата Садыра Жапарова. На акцию собралось около 100 человек. Они призывают власти помиловать экс-нардепа, который обратился к президенту с соответствующим заявлением. Суды всех инстанций приговорили Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Пока в Бишкеке митинговали, а глава государства путешествовал по арабским странам, на кыргызско-таджикской границе в селе Кок-Таш произошел очередной конфликт. Огнестрельные ранения получили военнослужащий Внутренних войск МВД и депутат кенеша села Самаркандык. Различные травмы еще у четырех человек — военнослужащих Внутренних войск и одного гражданского. Конфликт как обычно тушили в экстренном порядке.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

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Фото пресс-службы президента КР. Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева (слева)

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Фото из интернета

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