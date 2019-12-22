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Общество

Неделя-24. Иски семьи Матраимовых к СМИ и вышедший на митинги Бишкек

Фото 24.kg. Участники #REакции 2.0

В Бишкеке прошла #REакция 2.0 — митинг в поддержку СМИ и против коррупции. Это вторая подобная акция в столице Кыргызстана за последний месяц. На митинге собрались журналисты, представители общественности и НПО и просто неравнодушные граждане.

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Митинг #REакция 2.0 в Бишкеке. Как это было

Поводом для организации и проведения #REакции 2.0 стал иск семьи Матраимовых к 24.kg, «Азаттыку», Kloop и журналисту Али Токтакунову на общую сумму 60 миллионов сомов.

Митинг #REакция прошел на площади Ала-Тоо в Бишкеке 25 ноября. Он собрал, по разным оценкам, от одной до двух тысяч человек — журналистов, общественных деятелей и активистов. Люди потребовали от властей начать реальную борьбу с коррупцией в республике.

Поводом для акции стала публикация расследования журналистов «Азаттыка», Kloop и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и возможной причастности к этому бывшего заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова, а также бизнесменов из Китая.

24.kg
Фото 24.kg. Судья Жылдыз Ибраимова

В Свердловском районном суде Бишкека прошли предварительные слушания по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

На предварительных слушаниях судья отклонила ходатайство истцов о запрете публикации отрывков из расследования журналистов и назначила дату начала процесса — 20 января 2020 года.

Накануне суда хакерской атаке подвергся ряд кыргызстанских сайтов, в том числе Kaktus.media, Economist.kg и Pk.kg. Издания успели перепечатать материал Factcheck.kg, который провел расследование и опубликовал материал о возможной стоимости драгоценностей, украшений, предметов гардероба и аксессуаров супруги экс-замглавы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.

Митинговали на уходящей неделе в столице и сторонники находящегося в заключении бывшего депутата Садыра Жапарова. На акцию собралось около 100 человек. Они призывают власти помиловать экс-нардепа, который обратился к президенту с соответствующим заявлением. Суды всех инстанций приговорили Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Пока в Бишкеке митинговали, а глава государства путешествовал по арабским странам, на кыргызско-таджикской границе в селе Кок-Таш произошел очередной конфликт. Огнестрельные ранения получили военнослужащий Внутренних войск МВД и депутат кенеша села Самаркандык. Различные травмы еще у четырех человек — военнослужащих Внутренних войск и одного гражданского. Конфликт как обычно тушили в экстренном порядке.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Министр облачилась в абайю и стала объектом критики

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева (слева)

В социальных сетях раскритиковали министра финансов Бактыгуль Жеенбаеву. На этот раз у пользователей вызвало вопрос ее одеяние на церемонии подписания документов в Саудовской Аравии. Участники споров считают, что чиновнице суверенного и независимого государства нужно придерживаться светской формы одежды. С ними согласны не все. 24.kg разбиралось в теме «Религия или дипломатия? В Минфине объяснили, почему Жеенбаева надела абайю».

На что живут руководители Кыргызстана

К концу года Государственная налоговая служба опубликовала сводные данные о доходах и расходах чиновников. 24.kg изучило отчеты и выяснило, кто из высшего эшелона власти оказался самым богатым.

Куда уходят миллионы грантов

В Кыргызстане создается платформа управления помощью. Пока сайт проекта работает в тестовом режиме. 24.kg внимательно изучило представленные данные, чтобы понять, на что тратятся безвозмездные деньги доноров.

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Француз, возрождающий Карагачевую рощу в Бишкеке

из архива Филиппа Буазо
Фото из архива Филиппа Буазо. Филипп на выездном занятии по экологии

Преподаватель Инновационного колледжа АУЦА и президент Французско-Кыргызской ассоциации экотуризма Филипп Буазо проводит много времени в одном из крупнейших парков столицы — Карагачевой роще. Но гулять он любит не по выложенным брусчаткой аллеям, а в самой глуши. Более того, он активно участвует в проекте возрождения рощи. О том, как он приехал в Бишкек, чем здесь занимается и о многом другом Филипп Буазо рассказал в интервью 24.kg.

Как живут шахтеры на Кара-Кече

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Новый год. Во что нарядиться взрослым и детям

из интернета
Фото из интернета

Новогодних праздников ждут не только дети, но и взрослые. Во многих организациях уже начали подготовку к праздничному мероприятию. Кто-то будет отмечать скромно, на рабочем месте, а кто-то устраивает праздник в ресторанах с развлекательной программой. В любом случае встает вопрос: что надеть на корпоратив?

Родительские чаты, особенно дошколят, разрываются от сообщений-обсуждений новогодних утренников. Одним сразу говорят, во что должны быть одеты дети. Другим сложнее — придется придумывать, во что нарядить ребенка. Журналист 24.kg прошелся по рынкам и супермаркетам и приценился к детским новогодним нарядам.

Как кыргызстанский спортсмен покорил Москву

@flexgym.kg
Фото @flexgym.kg. Антон Нарочный (справа) и его тренер Александр Ли

Бишкекчанин Антон Нарочный недавно впервые в карьере выступил на чемпионате мира по пауэрлифтингу (по версии WRPF) и выиграл два золота. Через что он прошел на пути к триумфу, кому его посвятил и как отвел душу, когда отпала необходимость в диете, 32-летний спортсмен рассказал в интервью 24.kg.

Пять восходящих звезд кыргызстанского футбола

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Природа Кыргызстана в фотографиях читателей 24.kg

Мамасалы Ташматова
Фото Мамасалы Ташматова. Ущелье Чичкан

Сегодня, как и в прошлый раз, представляем фотографии из самых разных уголков Кыргызстана. Но с одним отличием — они поведут нас на юг республики. Подробнее с подборкой фотографий наших авторов можно ознакомиться здесь — «Мгновения жизни. Горы под крылом и ущелье Чичкан».

Как победить предновогоднюю депрессию

Новый год — самый яркий и радостный праздник детства. Ощущение волшебства, таинства появляется, когда все украшено. Однако с годами жизнь становится суетливее, и люди к концу года чувствуют не волшебство и приближение сказки, а апатию, полное безразличие и подступающую депрессию. Специалисты объяснили 24.kg причины предновогодней хандры и поделились рецептами, как ее побороть.

О тех, кому правила не писаны

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Тротуары в Бишкеке активно превращают в парковки
Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

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На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».
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