Фото дня. В городе Ош открыли кафе, в которое женщинам вход запрещен

В Оше открылась чайхана, куда женщинам вход запрещен. Фотографию объявления на входе опубликовали в соцсетях.

В заведении запрещается курить, распивать спиртные напитки и входить женщинам.

Изначально фото опубликовали в Twitter. Автор уточнила, что запрет касается не только тех, кто пришел в мини, а всех женщин и девушек. «Коллеги-юристы меня долго успокаивали, попросили адрес не озвучивать. Разумом они понимают, что это дискриминация и может поднять волну. Надеюсь, табличку уберут», — написала она.

Автор сообщения сказала, что чайхана находится в одной махалле в районе ГорГАИ.

Позже она удалила фотографию из Twitter. Однако снимок уже разошелся по другим соцсетям. Его опубликовали также в Facebook.

Мэрия южной столицы пока недоступна для комментариев.