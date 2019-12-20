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Общество

Журнал The Economist назвал страной года Узбекистан. За либеральные реформы

The Economist назвал страной года Узбекистан за либеральные реформы.

Редакция считает, что страна стала «гораздо менее деспотичной» — прежде всего благодаря либеральным реформам, которые провел президент Шавкат Мирзиеев. За звание «страны года» также боролись Новая Зеландия, Северная Македония и Судан.

Республика стала менее деспотичной, пишет The Economist.

Шавкат Мирзиеев закрыл колонию «Жаслык», разрешил доступ в страну иностранным журналистам, давления на бизнес и коррупции стало меньше.

«Главная политическая перемена — сажать людей за их мнение стали меньше», — поясняет журнал.
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