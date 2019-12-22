11:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Может ли ребенок из мусульманской семьи участвовать в новогодней елке

Каждый год перед началом новогодних елок в некоторых семьях начинаются споры — может ли их ребенок участвовать в утренниках. Ведь это не мусульманский праздник. В социальных сетях распространяются сообщения с призывом не отмечать праздник кафиров и не задействовать в нем детей.

24.kg узнало у Духовного управления мусульман Кыргызстана, стоит ли в светском обществе запрещать ребенку участвовать в елке.

1

Может ли ребенок из мусульманской семьи участвовать в новогодней елке?

— Ребенок независимо от религиозной принадлежности своих родителей — часть общества. По Конституции школьное образование — обязательное, значит, все дети ходят в светские учебные заведения, где отмечают как мусульманские, так и светские праздники. Значит, он не может быть отделен от круга друзей и одноклассников. Детей мы должны наоборот учить толерантности и уважению свободы вероисповедания.

Тем более новогодние елки проходят до начала самого праздника. Поэтому их надо воспринимать как очередную шоу-программу.

2

Допускается ли участие ребенка в новогодних постановках?

— Мероприятия в детских садах и школах не стоит драматизировать. Постановки надо воспринять как выражение творчества.

3

Какие карнавальные костюмы нельзя надевать?

— Здесь тоже нет ограничений. Это просто костюмы животных, сказочных персонажей и героев. Ребенок смело может облачиться в кого желает. Родители должны объяснить, что все это праздничное мероприятие и никакого отношения к религии не имеет.

4

Может ли ребенок получать подарки от Деда Мороза и кружиться вокруг елки?

— Нужно правильно объяснять детям образ Деда Мороза. В исламе не может быть никакой сверхестественной силы. Поэтому детям надо знать, что Дед Мороз — это обычный человек, одетый в костюм. И подарки дарит он не от себя, а от родителей.

Дед Мороз, елка — все это атрибуты, декорация праздника и особого значения не имеют. Кружась вокруг елки, ваш ребенок не должен загадывать желание и ждать чуда.

5

К какой новогодней традиции не стоит приучать детей?

— Не стоит 31 декабря, накрыв стол, ждать полуночи, чтобы загадать желание и начать поздравлять друг друга. Дети должны понимать, что мы в своих благословениях и пожеланиях не ограничиваемся один днем и конкретным временем.
Ссылка:
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Новогоднее представление для детей с ОВЗ прошло в Бишкеке
Мэрия приглашает на еще одно зажжение елочки. Теперь в парке «Ынтымак»
Выше, чем в Бишкеке. Елку зажгли на площади в Джалал-Абаде
До Нового года 15 дней, а световые гирлянды на площади Ала-Тоо уже перегорели
На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке зажгли главную елку страны
Когда зажгут главную елку страны. Не пропустите, это будет красиво
Как отдохнуть за границей недорого. Десять советов
Как выжить на склоне: советы для начинающих лыжников
Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов
Если пристали в темном переулке. Способы самозащиты
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание
#REакция 2.0: в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас #REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
С&nbsp;января 2020 года пункт пропуска &laquo;Кордай&raquo; закроется С января 2020 года пункт пропуска «Кордай» закроется
Траты жены Матраимова. IT-специалисты о&nbsp;беспрецедентной DDoS-атаке на&nbsp;СМИ Траты жены Матраимова. IT-специалисты о беспрецедентной DDoS-атаке на СМИ
Бизнес
Римские каникулы с&nbsp;Mastercard от&nbsp;KICB! Римские каникулы с Mastercard от KICB!
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Компания пожертвовала 400 миллионов сомов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. О&nbsp;планах газификации южных регионов 5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Уровень газификации доведен до&nbsp;32&nbsp;процентов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
22 декабря, воскресенье
11:06
Загрязнение воздуха в Бишкеке. После снега воздух чистый Загрязнение воздуха в Бишкеке. После снега воздух чисты...
11:00
Может ли ребенок из мусульманской семьи участвовать в новогодней елке
10:00
У кыргызстанцев две медали на международном турнире по джиу-джитсу
09:00
Неделя-24. Иски семьи Матраимовых к СМИ и вышедший на митинги Бишкек
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 декабря, суббота
22:07
В Кыргызстане скончался кинорежиссер Болот Шамшиев
21:43
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень понизился во всех районах
21:33
Электрический самолет для рекорда скорости представил Rolls-Royce
21:09
Супруга Ширин Айтматовой водворили в СИЗО-1. Его обвиняют в мошенничестве
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 декабря: ожидается снег