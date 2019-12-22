Каждый год перед началом новогодних елок в некоторых семьях начинаются споры — может ли их ребенок участвовать в утренниках. Ведь это не мусульманский праздник. В социальных сетях распространяются сообщения с призывом не отмечать праздник кафиров и не задействовать в нем детей.

24.kg узнало у Духовного управления мусульман Кыргызстана, стоит ли в светском обществе запрещать ребенку участвовать в елке.

1 Может ли ребенок из мусульманской семьи участвовать в новогодней елке? — Ребенок независимо от религиозной принадлежности своих родителей — часть общества. По Конституции школьное образование — обязательное, значит, все дети ходят в светские учебные заведения, где отмечают как мусульманские, так и светские праздники. Значит, он не может быть отделен от круга друзей и одноклассников. Детей мы должны наоборот учить толерантности и уважению свободы вероисповедания. Тем более новогодние елки проходят до начала самого праздника. Поэтому их надо воспринимать как очередную шоу-программу.

2 Допускается ли участие ребенка в новогодних постановках? — Мероприятия в детских садах и школах не стоит драматизировать. Постановки надо воспринять как выражение творчества.

3 Какие карнавальные костюмы нельзя надевать? — Здесь тоже нет ограничений. Это просто костюмы животных, сказочных персонажей и героев. Ребенок смело может облачиться в кого желает. Родители должны объяснить, что все это праздничное мероприятие и никакого отношения к религии не имеет.

4 Может ли ребенок получать подарки от Деда Мороза и кружиться вокруг елки? — Нужно правильно объяснять детям образ Деда Мороза. В исламе не может быть никакой сверхестественной силы. Поэтому детям надо знать, что Дед Мороз — это обычный человек, одетый в костюм. И подарки дарит он не от себя, а от родителей. Дед Мороз, елка — все это атрибуты, декорация праздника и особого значения не имеют. Кружась вокруг елки, ваш ребенок не должен загадывать желание и ждать чуда.