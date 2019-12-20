Цифра дня. 12 справок в Кыргызстане стали доступны в цифровом формате

В Кыргызстане в 2019 году цифровизировали 12 справок. Об этом сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев.

По его словам, на примере автоматизированной справки о наличии задолженности сэкономили 18 миллионов сомов.

«В 2020-м мы планируем создать единую систему идентификации. Также планируется создать единую систему электронных сообщений. Уже сегодня через мобильные приложения можно оплачивать определенные госуслуги. В настоящее время в электронном формате услуги оплачивают более 650 тысяч идентифицированных пользователей. После внедрения автоматизации справок удалось сэкономить 180 миллионов сомов», — сказал Дастан Догоев.