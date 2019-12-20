Суд над экс-мэрами. Адвокат о том, как Албек Ибраимов оказался в деле по школе

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» выступил адвокат Сергей Слесарев. Он защищает обоих бывших градоначальников.

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Сергей Слесарев отметил, что периоды, когда Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов возглавляли столичную мэрию, отличаются, но в уголовном деле следствие все соединило воедино.

«Каким образом Албек Ибраимов оказался в числе обвиняемых? Я этот эпизод назвал «последний вагон уходящего поезда». Под поездом я имею в виду уголовное дело. Оно долго расследовалось, и уже когда должно было поступить в прокуратуру, Ибраимова в него затолкнули. Долго сомневались, надо его туда включать или нет. Но, видимо, один вагон был пустым и его надо было заполнить», — сказал он.

Отметим, что строительство учебного заведения началось при Кубанычбеке Кулматове, а закончилось при Албеке Ибраимове. Последнего обвиняют в выделении 104 миллионов сомов на завершение работ.

Однако, по словам Сергея Слесарева, решение о выделении финансов принял Бишкекский городской кенеш.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.