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Общество

Дело о наградном оружии. Егор Скобеев подписал соглашение о сотрудничестве

Бывший заведующий сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Егор Скобеев подписал соглашение о сотрудничестве. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Первомайский районный суд утвердил сделку со следствием.

Редакции стало известно, что Егора Скобеева освободили от занимаемой должности в аппарате правительства.

Напомним, Егора Скобеева задержали в рамках уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Ему предъявили обвинение в соучастии в коррупции. Суд избрал меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО ГКНБ.
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