В городе Ош после ремонта открыли улицу Шакирова

В Оше после капитального ремонта открыли улицу Шакирова. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии.

По ее данным, в церемонии открытия приняли участие премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Тендерная стоимость проекта составила 69,2 миллиона сомов.

Общая длина отремонтированной улицы составила 2,4 километра. Согласно проекту ширина дороги увеличена до 20 метров, установлено 11 остановок общественного транспорта, заменено 2,4 километра магистрального водопровода, а также посажено более 900 саженцев можжевельника.