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Общество

Заслужили. Спортсмены Кыргызстана получили награды от мэрии Бишкека

Мэрия Бишкека наградила спортсменов, которые побеждали и демонстрировали блестящие результаты в течение года. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Им вручили почетные грамоты, благодарственные письма, ценные подарки. Золотым нагрудным знаком мэрии награжден Каныбек Осмоналиев — 4-кратный Олимпийский чемпион мира по тяжелой атлетике, заслуженный мастер спорта СССР, отличник народного образования КР. Почетными грамотами награждены сотрудники СДЮШОР столицы. Спортсмены, тренеры и ветераны спорта также были удостоены почетных грамот и благодарственных писем БГК, Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, Национального олимпийского комитета.

За высокие спортивные результаты и достижения в международных соревнованиях номинация «Лучший спортсмен» вручена 13 спортсменам, среди них Дарья Маслова, Атабек Азизбеков, Айсулуу Тыныбекова, Жоломан Шаршенбеков.
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