Бишкекчан приглашают на общественные слушания по бюджету столицы

Бишкекчан приглашают на общественные слушания по бюджету на 2020 год. Об этом сообщается на официальной странице Бишкекского городского кенеша в Facebook.

Отмечается, что депутаты готовы выслушать все предложения и пожелания горожан, чтобы при принятии главного финансового документа столицы правильно отразить приоритеты.

Читайте по теме Бюджет Бишкека планируют утвердить депутаты на очередной сессии

Слушания пройдут в субботу, 21 декабря, в 11.00 в актовом зале Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Также предложения можно прислать по электронному адресу bishkek.gorkenesh@gmail.com.

«Все предложения будут обобщены, рассмотрены и приняты во внимание при утверждении бюджета на 2020 год», — отметили в БГК.

Депутаты планируют утвердить бюджет на очередной сессии, которая состоится 25 декабря.