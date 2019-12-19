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Общество

Бишкекчан приглашают на общественные слушания по бюджету столицы

Бишкекчан приглашают на общественные слушания по бюджету на 2020 год. Об этом сообщается на официальной странице Бишкекского городского кенеша в Facebook.

Отмечается, что депутаты готовы выслушать все предложения и пожелания горожан, чтобы при принятии главного финансового документа столицы правильно отразить приоритеты.

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Слушания пройдут в субботу, 21 декабря, в 11.00 в актовом зале Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Также предложения можно прислать по электронному адресу bishkek.gorkenesh@gmail.com.

«Все предложения будут обобщены, рассмотрены и приняты во внимание при утверждении бюджета на 2020 год», — отметили в БГК.

Депутаты планируют утвердить бюджет на очередной сессии, которая состоится 25 декабря.
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