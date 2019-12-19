Иски Матраимовых против СМИ. Судья удалила журналиста Kaktus.media из зала

В Свердловском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттык» и журналиста Али Токтакунова.

Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова. Она удалила из зала суда журналиста Kaktus.media за нарушение порядка. У представителя СМИ сработало приложение, звук уведомления которого судья посчитала нарушением порядка.

Ранее, напомним, судья запретила видеосъемку на процессе по просьбе адвокатов семьи Матраимовых, которые считают, что присутствие большого количества СМИ оказывает на них давление.

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.