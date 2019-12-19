Зимний туристический сезон в Кыргызстане откроется 21 декабря

Открытие зимнего туристического сезона в Кыргызстане состоится 21 декабря на горнолыжной базе «Ак-Тюз» в Кеминском районе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Читайте по теме Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься зимой и сколько это стоит

По ее данным, в рамках открытия будут розыгрыш ценных призов, игры, конкурсы, викторины, эстафеты (по тематике зимнего туристического сезона), концертная программа, а также мастер-класс по катанию на горных лыжах и сноубордах.