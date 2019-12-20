В Бишкеке 20 декабря небольшая облачность. Воздух прогреется до +7 градусов. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

не будет газа на улице Бельской.

Куда сходить

Культура несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее

Подробнее Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет новогоднее представление « Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник» и сказку «Морозко»;

покажет новогоднее представление « Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит концерт «Махабатка кезигүү»;

Малдыбаева представит концерт «Махабатка кезигүү»; Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет сказку «Новогодние приключения Незнайки». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Азамат Эркебаев

Родился 20 декабря 1974 года в селе Кара-Кульджа Ошской области. Статс-секретарь Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Памятные даты

День работника органов национальной безопасности Кыргызской Республики

Фото из интернета

Национальная безопасность — это защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз.

В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало в 1917 году: именно тогда была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

Именно День чекиста взят за основу национальных праздников государственной безопасности.

Создана Академия наук Киргизской ССР

Фото из интернета. Академия наук Киргизской ССР

20 декабря 1954 года во Фрунзе на базе Киргизского филиала АН СССР создана Академия наук Киргизской ССР. Ее возглавил Иса Ахунбаев. В развитии науки большую роль сыграли подразделения академии — Тянь-Шаньская физико-географическая станция и Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория.

Знаменитый хирург оставался на этом посту до 20 февраля 1960-го.

Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей отмечается ежегодно 20 декабря с 2006-го по решению ООН.

Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.

Люди, которые меняли мир