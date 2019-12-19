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Общество

«Подросток-ночь». В Чуйской области выявили 73 подростка без взрослых

В Чуйской области прошел рейд «Подросток-ночь». Об этом сообщили в пресс-службе УВД области.

По ее данным, проверили 177 общественных мест и выявили 73 несовершеннолетних без сопровождения родителей и лиц их заменяющих. Один подросток доставлен в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР.

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Кроме того, в ходе рейда в Иссык-Атинском районе обнаружили женщину в нетрезвом состоянии с восьмимесячным ребенком. Его разместили в одной из территориальных больниц Чуйской области. Материалы переданы в комиссию по делам детей.

В этом же районе выявили подростка, который нюхал клей. Его обследовал врач-нарколог. Выяснилось, что его мать систематически выпивает и не занимается воспитанием ребенка.

«По данному факту собраны материалы на комиссию по делам детей для постановки семьи на профилактический учет», — отметили в ГУВД.

Отметим, что несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения взрослых в общественных местах с 22.00 до 6.00.
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