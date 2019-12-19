Конфликт на границе. Состояние пострадавших стабильное

Состояние всех пострадавших во время конфликта на границе стабильное, относительно удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.
«У одного пострадавшего было сквозное огнестрельное ранение, ему провели первичную хирургическую обработку. Второму провели операцию, его состояние также стабильное, находится под наблюдением. Все пострадавшие продолжают получать лечение в больнице», — отметили в ведомстве.
Напомним, накануне в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. В результате столкновений в Баткенскую областную объединенную больницу поступили шестеро пострадавших, из них двое (военнослужащий и гражданский) с огнестрельными ранениями.