Конфликт на границе. Состояние пострадавших стабильное

Состояние всех пострадавших во время конфликта на границе стабильное, относительно удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Читайте по теме Конфликт на границе. Обстановка стабильная

«У одного пострадавшего было сквозное огнестрельное ранение, ему провели первичную хирургическую обработку. Второму провели операцию, его состояние также стабильное, находится под наблюдением. Все пострадавшие продолжают получать лечение в больнице», — отметили в ведомстве.

Напомним, накануне в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. В результате столкновений в Баткенскую областную объединенную больницу поступили шестеро пострадавших, из них двое (военнослужащий и гражданский) с огнестрельными ранениями.