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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Состояние пострадавших стабильное

Состояние всех пострадавших во время конфликта на границе стабильное, относительно удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

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«У одного пострадавшего было сквозное огнестрельное ранение, ему провели первичную хирургическую обработку. Второму провели операцию, его состояние также стабильное, находится под наблюдением. Все пострадавшие продолжают получать лечение в больнице», — отметили в ведомстве.

Напомним, накануне в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. В результате столкновений в Баткенскую областную объединенную больницу поступили шестеро пострадавших, из них двое (военнослужащий и гражданский) с огнестрельными ранениями.
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