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Общество

У общества большие претензии к тому, как ведется борьба с коррупцией

Уровень доверия граждан к государственным органам, призванным бороться с коррупцией, невысок. Об этом сегодня на координационном совещании правоохранительных и фискальных структур по вопросам противодействия коррупции заявила депутат парламента Наталья Никитенко.

По ее словам, прошедший в Бишкеке митинг #RЕакция 2.0 показал накопившиеся в обществе проблемы и недовольство.

«Есть претензии у общества к тому, как ведется борьба с коррупцией. Я думаю, что мы на них должны ответить, в том числе и Жогорку Кенеш. Этот ответ должен проявляться в качественном расследовании, прозрачном и понятном, по всем коррупционным делам», — сказала Наталья Никитенко.

Она добавила, что, несмотря на проводимые меры по борьбе с коррупцией, Кыргызстан занимает слабую позицию в международных рейтингах.

«Две революции в республике произошли по причине того, что высшие эшелоны власти были замешаны в политической коррупции. Это явление глубоко проникло и пустило корни во все сферы нашей деятельности. Вряд ли можно назвать хоть одну страну, которая бы на 100 процентов избавилась от коррупционных явлений. Несмотря на все принимаемые меры, КР занимает слабую позицию в международных рейтингах, и нам предстоит приложить еще много усилий, чтобы сказать о достигнутых результатах», — отметила Наталья Никитенко.
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