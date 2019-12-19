Я не видел. Глава ГРС опровергает слухи о поддельных кыргызских паспортах

Глава ГРС Алмаз Мамбетов опроверг слухи о том, что гражданам выдаются поддельные паспорта. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Говорят, что поддельные паспорта штампуют где-то в Москве. Лично я не видел ни одного такого документа. Тем не менее ходят слухи, что такие удостоверения личности продают, пусть разбираются правоохранительные органы», — сказал Алмаз Мамбетов.