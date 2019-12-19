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Общество

Медиасообщество Кыргызстана отмечает ухудшение обстановки со свободой слова

Медиасообщество Кыргызстана отмечает ухудшение обстановки со свободой слова в связи с массовой DDoS-атакой на СМИ, многомиллионными исками и арестами банковских счетов расследовательских редакций, а также угрозами личной безопасности журналистов. Об этом говорится в распространенном заявлении.

«Отсутствие мер по обеспечению защиты свободы слова со стороны властей приводит к массовым акциям протеста. Кыргызстанцы дважды выходили на мирные митинги #REакция, требуя адекватных мер по расследованию коррупционных кейсов, выявленных журналистами-расследователями, и защите свободы слова», — отмечается в тексте.

«Пресса играет важную роль по объективному информированию граждан о происходящем в стране, однако сейчас СМИ вынуждены самостоятельно обеспечивать свою физическую и кибербезопасность. Редакции, которые провели расследования, передали имеющиеся документы по коррупционным расследованиям в следственные органы и готовы сотрудничать со следствием. Также журналисты, в настоящее время находящиеся в служебной командировке, в соответствии с нормами закона готовы давать показания в онлайн-режиме», — подчеркивают авторы заявления.

За последние сутки ряд интернет-изданий подверглись беспрецедентной по масштабам DDoS-атаке. Это случилось сразу после того, как 17 декабря в 16.00 ресурс factcheck.kg опубликовал расследование «Просто факты: люксовые часы, брендовые сумки и одежда жены Матраимова и сколько они стоят».

В результате атаки сайт Factcheck.kg перестал функционировать. Далее DDoS-атаке подверглись другие интернет-издания, разместившие у себя материал factcheck.kg: kloop.kg, kaktus.Media, economist.kg, govori.tv, vb.kg, knews.kg, pk.kg.

Сложившаяся ситуация вызывает серьезную тревогу и указывает на наличие давления на независимые СМИ в Кыргызстане. Бездействие со стороны государственных органов, которые в таких случаях должны проявлять активную позицию по обеспечению конституционного права граждан на свободу слова, может привести к серьезному откату от демократических принципов и полной стагнации в развитии. Стоит отметить, что согласно Конституции КР каждый имеет право на свободу выражения мнения, и непосредственно государство должно обеспечить все условия для развития свободных, независимых и плюралистических СМИ.

Медиасообщество призывает власти:

  • обеспечить физическую и цифровую безопасность журналистов;
  • расследовать кейсы коррупции, приведенные в материалах «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP;
  • гарантировать честный, открытый и беспристрастный суд по искам, предъявленным расследовательским редакциям;
  • защитить СМИ от многомиллионных исков.
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