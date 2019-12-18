Новогоднее представление для детей с ОВЗ прошло в Бишкеке

Новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья прошло в филармонии. Мероприятие организовал Бишкекский городской кенеш.

Как отметили в пресс-службе БГК, маленьких гостей с наступающим праздником поздравил спикер Жаныбек Абиров.

«Более 1 тысячи детей из реабилитационного центра «Оберег», «Центра реабилитации детей», «Ассоциации родителей детей инвалидов», общественных фондов «Рука в руке», «Друзья Кыргызстана», «Умут-Надежда», «Сантера», «Вместе к здоровью», РВЦ «НУР», «Свердловского общества инвалидов», детей из специализированных детских садов и школ (с нарушениями речи, зрения, опорно-двигательной системы, умственного развития) Бишкека получили новогодние подарки», — отметили в БГК.

В горкенеше учли особенности маленьких гостей. Выступление спикера сопровождал сурдопереводчик, который стоял на сцене, а военнослужащие Национальной гвардии и учащиеся Военного лицея помогали попасть в зал детишкам, которые передвигаются на колясках.