Угрозы Нурбеку Токтакунову. Адвокат обратится в милицию

Юрист и глава партнерской группы «Прецедент» Нурбек Токтакунов обратится в милицию по факту угроз. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, угрозы поступают не только ему, но и организаторам #REакция 2.0.

«Я их обобщу и подам заявление. Пусть реагируют», — сказал юрист.

Вчера в Бишкеке прошел мирный митинг в защиту свободы слова и против коррупции. Участники акции протеста потребовали от властей реальных реформ.

Поводом к проведению акции стала информация, что братья Матраимовы подали иск к трем СМИ, в том числе 24.kg, и журналисту Али Токтакунову. Общая сумма иска — 60 миллионов сомов.