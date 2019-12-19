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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 декабря небольшая облачность, вечером возможен слабый снег. Воздух прогреется до +4 градусов. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

  • до 20 декабря не будет газа на улице Бельской.

Куда сходить

Культура

  • несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку для взрослых «Лучший всадник короля»;
  • в клубе Promzona.space выступит Alex Hutchings band;
  • в «Асанбай-центре» состоится арт-шоу Гулзады Рыскуловой.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечаются тои

Зарылбек Рысалиев

Родился 19 декабря 1960 года в селе Урмарал Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Нуркамал Набиев

Родился 19 декабря 1970 года в селе Жаны-Жер Баткенской области. Заместитель генерального прокурора — военный прокурор КР.

Памятные даты

Международный день помощи бедным

Установлен Организацией Объединенных Наций в 1995 году. ООН рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».

По данным международных экспертов, на конец XX века около четверти всего населения планеты, то есть 1,5 миллиарда людей, влачило нищенское существование.

Проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 год от нищеты умерли более 300 миллионов человек.

Люди, которые меняли мир

Родилась Герой Социалистического труда Керимбюбю Шопокова

из интернета
Фото из интернета. Керимбюбю Шопокова
19 декабря 1917 года в селе Сокулук родилась Герой Социалистического Труда Керимбюбю Шопокова. Работала в колхозе. Супруга Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова.

Первой внесла денежный вклад на строительство тяжелого танка, названного «Дуйшенкул Шопоков».

Звание Героя Социалистического труда присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957 года с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свеклы и получение высокого и устойчивого урожая этих культур.

Высшие награды вручил первый руководитель государства Никита Хрущев в Кремле.

Ее неоднократно избирали депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР. Она официально носит звание жителя № 1 города Шопокова.

Умерла 23 декабря 2013 года.

Родился профессор Абдулхай Алдашев

open.kg
Фото open.kg. Абдулхай Алдашев

Родился 19 декабря 1918 года. Доктор ветеринарных наук, профессор, поэт, переводчик, заслуженный деятель науки КР, заслуженный ветврач Киргизской ССР.

Абдулхай Алдашев принадлежит к плеяде кыргызских ученых, творческий труд которых прославил отечественную науку. Он является крупным специалистом в области ветеринарии, фармакологии и токсикологии.

Опубликовано более 500 научных работ, в том числе 20 монографий, 11 изобретений, два учебника и учебные пособия. Широко известен его «Киргизско-русский словарь биологических терминов».

Ученый внес большой вклад в воспитание научных кадров. Под его руководством защищены пять докторских и 20 кандидатских диссертаций.

Абдулхай Алдашев является одним из признанных переводчиков на кыргызский язык художественной прозы и поэзии, переводил и на русский язык.

Умер в 2003 году.
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