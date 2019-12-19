В Бишкеке 19 декабря небольшая облачность, вечером возможен слабый снег. Воздух прогреется до +4 градусов. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

до 20 декабря не будет газа на улице Бельской.

Куда сходить

Культура несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее

Подробнее Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку для взрослых «Лучший всадник короля»;

покажет сказку для взрослых «Лучший всадник короля»; в клубе Promzona.space выступит Alex Hutchings band;

выступит Alex Hutchings band; в «Асанбай-центре» состоится а рт-шоу Гулзады Рыскуловой. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечаются тои

Зарылбек Рысалиев

Родился 19 декабря 1960 года в селе Урмарал Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Нуркамал Набиев

Родился 19 декабря 1970 года в селе Жаны-Жер Баткенской области. Заместитель генерального прокурора — военный прокурор КР.

Памятные даты

Международный день помощи бедным

Установлен Организацией Объединенных Наций в 1995 году. ООН рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».

По данным международных экспертов, на конец XX века около четверти всего населения планеты, то есть 1,5 миллиарда людей, влачило нищенское существование.

Проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 год от нищеты умерли более 300 миллионов человек.

Люди, которые меняли мир