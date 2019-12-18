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Общество

Тюремный срок в 18 месяцев получил глава совета директоров Samsung Electronics

Суд центрального округа Сеула приговорил председателя совета директоров компании Samsung Electronics Ли Сан-Хона к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

С ним по делу обвиняемыми проходили еще 26 руководителей отделов и филиалов Samsung и партнеров компании, семеро из которых получили реальные тюремные сроки. Остальные отделались условными сроками.

Впервые за 50-летнюю историю Samsung Electronics, а компания основана в 1969 году, ее председатель может оказаться в тюрьме. Вопрос пока не закрыт. Решение о заключении под стражу принял один из окружных судов, и Samsung наверняка подаст апелляцию.

Компания выпустила пресс-релиз, в котором извинилась за недальновидное поведение руководства и пообещала больше никогда этого не делать.

В 2013 году стало известно, что руководство Samsung Electronics активно мешало возникновению профсоюзного движения в компании противозаконными способами.

В компании негласно собирали всю возможную информацию о лидерах профсоюзного движения, включая справки о состоянии психического здоровья, составе семьи, доходах и другие данные, которые могли помочь оказывать давление или стать рычагами при воздействии на определенных сотрудников.

Именно это вменяют Ли Сан-Хону, который в те годы занимал пост главного финансового директора Samsung Electronics. Позже в 2017 году его выбрали председателем совета директоров компании. Для компании это ценный кадр, определяющий политику развития. Его тюремное заключение, если до такого дойдет, станет ударом не только по престижу Samsung Electronics, но и внесет определенный хаос в ее работу.
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