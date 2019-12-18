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Общество

«Тазалык» поблагодарил участников митинга #RЕакция 2.0 за чистоту

«Тазалык» поблагодарил участников митинга #RЕакция 2.0 за чистоту на площади Ала-Тоо. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

«Начальник участка Руслан Жаныгулов, ответственный за чистоту и порядок на центральной площади, отметил: участники акции не оставили для нас мусора, все донесли до урн и на площади было чисто», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что все сотрудники муниципального предприятия работают в штатном режиме, не привлекая дополнительную спецтехнику и ресурсы.

«Мы искренне благодарим горожан за чистоту и порядок!» — отметили в мэрии.

Напомним, сегодня в Бишкеке прошел мирный митинг в защиту свободы слова и против коррупции.

Поводом к проведению акции стала информация о том, что братья Матраимовы подали иск к трем СМИ: 24.kg, «Азаттыку» и Kloop и журналисту Али Токтакунову. Общая сумма иска — 60 миллионов сомов.

Это вторая подобная акция в столице Кыргызстана за последний месяц. На митинге собрались журналисты, представители общественности, НПО и просто неравнодушные граждане.
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