Провокаторы или дружинники? Кто был во Дворце спорта во время #RЕакции 2.0

Противников митинга #RЕакция 2.0 якобы готовили во Дворце спорта имени Кожомкула. Фотографию мужчин в ак-калпаках запостила в Twitter Ширин Айтматова.

Вот тут в дворце спорта готовили Матра провокаторов. Кто оплатил за аренду зала? Главу дворца спорта в отставку! Марата Аманкулова в отставку! pic.twitter.com/YwATHXiK16 — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) December 18, 2019

Однако заместитель директора Дворца спорта Самат Токтоналиев опроверг эту информацию. По его словам, в Большом зале находились представители «Элдик кошун» («Народной дружины»).

Самат Токтоналиев напомнил, что 8 августа, когда ожидали, что сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева будут проводить протестные акции в столице, во Дворце спорта также собирались дружинники.

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«Дружинники никуда не отлучались. Они были готовы выйти на помощь, если бы что-то произошло во время митинга. После завершения акции они разошлись. Дворец спорта — общественное здание, двери открыты, можно спокойно заходить. Дружинники подошли и попросили посидеть, пока митинг не пройдет», — отметил он.

Самат Токтоналиев сказал, что во Дворец спорта никто не звонил, не говорил, чтобы пустили группу людей.

Напомним, что сегодня в Бишкеке прошла #REакция 2.0 — митинг в поддержку СМИ и против коррупции. Это вторая подобная акция в столице Кыргызстана за последний месяц.