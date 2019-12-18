15:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Разыскиваемый за мошенничество гражданин Казахстана задержан в Бишкеке

Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого департаментом экономических расследований комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Об этом сообщает ГСБЭП КР.

По данным ведомства, гражданин М.Д. ранее находился в межгосударственном и международном розыске. 

«Задержанный гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере» УК РК, мера пресечения — заключение под стражу», — уточнили в ГСБЭП.
Ссылка:
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
В России задержан мужчина, находившийся в розыске 16 лет
В Москве кыргызстанка сообщила родителям, что ее украли, чтобы не жить с ними
Милиция Чуйской области разыскивает женщину, подозреваемую в мошенничестве
Присвоившую миллионы сомов в Кыргызстане мошенницу нашли в Якутии
В Джалал-Абаде ищут пропавшего ученика 8-го класса
Внимание, розыск. В Чуйской области пропал 16-летний подросток
Скандально известный экс-глава отдела ГРС Насирбек Алмаматов объявлен в розыск
Сбежавший из колонии-поселения в Кыргызстане осужденный найден в Москве
Мошенника из Кыргызстана нашли и задержали в Санкт-Петербурге
В Чуйской области разыскивают 17-летнюю девушку
Популярные новости
#REакция 2.0: в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас #REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Часть учителей готова уволиться вслед за&nbsp;директором Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
Бизнес
Купи смартфон Huawei в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получи фитнес-браслет в&nbsp;подарок! Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
18 декабря, среда
15:31
Провокаторы или дружинники? Кто был во Дворце спорта во время #RЕакции 2.0 Провокаторы или дружинники? Кто был во Дворце спорта во...
15:27
Митинг #RЕакция 2.0 в лицах. Фоторепортаж
15:26
«Успокойся, а то порвем». Юрист Нурбек Токтакунов заявляет об угрозах
15:15
Разыскиваемый за мошенничество гражданин Казахстана задержан в Бишкеке
14:58
Адвоката Асель Кодурановой вызвали на допрос в Военную прокуратуру