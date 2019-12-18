Разыскиваемый за мошенничество гражданин Казахстана задержан в Бишкеке

Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого департаментом экономических расследований комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Об этом сообщает ГСБЭП КР.
По данным ведомства, гражданин М.Д. ранее находился в межгосударственном и международном розыске.
«Задержанный гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере» УК РК, мера пресечения — заключение под стражу», — уточнили в ГСБЭП.