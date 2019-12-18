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Общество

Противники #REакции 2.0 ведут себя агрессивно и площадь не покидают

Противники #REакции 2.0 в поддержку СМИ и против коррупции ведут себя агрессивно и площадь не покидают, собравшись около новогодней елки.

На вопросы СМИ они отвечать отказываются. Среди них много парней спортивного телосложения. Женщины в белых элечеках заявили, что пришли выступить против гей-парада. Они не знают, кто является организатором их акции.

Милиция окружила кордоном с трех сторон участников #REакции 2.0. В итоге те, кто хочет к ней присоединиться, не могут пройти. Милиция утверждает, что сделала это в целях безопасности и для предотвращения стычек.
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