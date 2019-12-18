В Кыргызстане около 300 последователей «Йакын Инкар» состоят на учете в МВД

В Кыргызстане около 300 последователей религиозного течения «Йакын Инкар» состоят на учете в Министерстве внутренних дел. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Асылбек Мамбетов.

По его словам, это движение довольно новое для республики. Его последователи отказываются от благ цивилизации.

«Взрослые люди запрещают детям ходить в школу, пользоваться мобильным телефоном, смотреть телевизор, получать вакцины. Они отличаются внешне от других, отращивая длинные волосы. Сотрудники милиции с органами местного самоуправления, Минобразования проводят профилактические мероприятия среди населения», — сказал Асылбек Мамбетов.