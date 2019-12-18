На трассе Бишкек — Ош планируют построить новый тоннель. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев.

По его словам, тоннель появится на 110-115-м километре. Примерная стоимость проекта — $235-250 миллионов.

«Протяженность трассы — 11 километров. Тоннель планируется построить в рамках государственно-частного партнерства. Проезд будет платным, проект выйдет на самоокупаемость примерно через 15 лет. Прорабатывается технико-экономическое обоснование дороги», — сказал Бакыт Бердалиев.