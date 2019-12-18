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Общество

В соцсетях просят помочь семье девочки, которую депутаты довели до слез

из личного архива Бакыта Актана
Фото из личного архива Бакыта Актана. Автор поста с Дурданой

Пользователь социальной сети Facebook Бакыт Актан встретился с Дурданой Садыковой — той самой девочкой, заявление которой о коррупции рассмешило депутатов Жогорку Кенеша. Об этом он написал на своей странице.

По его словам, он был очень удивлен, увидев, что семья живет очень скромно. 

Бакыт Актан призывает всех неравнодушных помочь семье Дурданы. Он подчеркивает, что мама девочки помощи не просит, это его личная инициатива.

По словам Бакыта Актана, его попросили «передать одной семье немного вещей, которые собрали, и подарки на Новый год деткам, матери-одиночке».

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«А это, оказывается, семья Дурданы, даже я, в меру циничный и в меру черствый человек, растаял от улыбки Дурданы», — отметил автор поста.

Бакыт Актан рассказал, что семья живет скромно, мать работает швеей. Она не просила помощи, у старшей дочери есть проблемы со зрением, ей не могут купить очки.

«Условия, где они живут, просто заставили написать об этом», — заключил Бакыт Актан.

20 ноября юные кыргызстанцы из всех регионов республики побывали в Жогорку Кенеше в рамках Всемирного дня ребенка. Дети в возрасте  8-16 лет впервые встретились с представителями власти.

Во время выступления одной из маленьких учениц, которая рассказывала о том, что в их школе медсестра делает прививки за деньги, депутаты рассмеялись. Ребенка смутил смех взрослых мужчин и женщин. Девочка расплакалась и отказалась продолжать выступление. Это была Дурдана Садыкова. 

Депутаты попытались оправдаться, что они смеялись, чтобы поддержать ребенка. Но сама Дурдана призналась, что заплакала после того, как услышала смех взрослых, от обиды.

Всем, кто хочет помочь семье этой смелой и неравнодушной девочки,  телефон мамы Дурданы Садыковой 0505478989. Маму зовут Муслима.
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