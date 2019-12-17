Мэрия приглашает на еще одно зажжение елочки. Теперь в парке «Ынтымак»

Мэрия Бишкека приглашает горожан на зажжение еще одной елочки — в новом парке «Ынтымак» на Южной магистрали.

По ее данным, праздничная церемония пройдет завтра в 19.00. Гостей будут ждать звезды отечественной эстрады, рождественская ярмарка, где можно будет приобрести интересные новогодние подарки для своих друзей и близких.

В муниципалитете напомнили, что 12-метровая новогодняя елка в новом парке «Ынтымак» стоит в центре западного круга.

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, на центральной площади Ала-Тоо зажгли главную елку страны.