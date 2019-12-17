00:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Бывший президент Пакистана приговорен к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.

Gulfnews.com
Фото Gulfnews.com. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

Мушарраф пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, он был президентом с июня 2001-го по август 2008-го.

В 2007 году в ходе подготовки судом к рассмотрению вопроса о легитимности переизбрания Первеза Мушаррафа на пост главы государства последний ввел в стране чрезвычайное положение, приостановил действие Конституции и арестовал судей Верховного суда, объяснив свои действия угрозой со стороны экстремистов. Впоследствии это решение президента стало основанием для дела о госизмене.

Первез Мушарраф сложил с себя полномочия главы государства в августе 2008-го на фоне угрозы импичмента, отказав в поддержке со стороны стран Запада и национальной армии.

В 2009 году против него возбудили дело из-за незаконного смещения судей, а в 2011-м суд выдал ордер на арест бывшего президента по делу об убийстве премьер-министра Беназир Бхутто, погибшей в результате теракта в декабре 2007 года.

После ухода с поста главы государства Первез Мушарраф жил в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании. В 2013-м он вернулся в Пакистан для участия в парламентских выборах, однако был дисквалифицирован. В том же году его поместили под домашний арест, позже разрешив выезжать за рубеж на лечение.
Ссылка:
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
Amnesty International сообщила о значительном снижении количества казней в мире
В Китае казнили маньяка, убившего 11 женщин
Кыргызстанку, приговоренную к смертной казни в Ираке, просят спасти
Пакистанда абанын температурасы болуп көрбөгөндөй жогорулады. 65 киши каза болду
Аномальная жара в Пакистане уже убила 65 человек
Китай и Иран возглавили список стран по числу смертных казней в 2017 году
В Бишкеке милиционер вымогал у иностранцев деньги
Бишкекте студенттер пакистандыктарга кол салды
Кладбище Коранов. Кто и зачем хоронит священные книги
Пакистанец-мошенник зарабатывал на прилетающих в Кыргызстан иностранцах
Популярные новости
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Часть учителей готова уволиться вслед за&nbsp;директором Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
Неделя-24. Чем занимаются фирмы Хабибулы Абдукадыра и&nbsp;иск Матраимовых к&nbsp;СМИ Неделя-24. Чем занимаются фирмы Хабибулы Абдукадыра и иск Матраимовых к СМИ
Бизнес
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на&nbsp;срочные траты Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на срочные траты
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;2019-м девятый год подряд признан банком &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Кыргызстане «Оптима Банк» в 2019-м девятый год подряд признан банком № 1 в Кыргызстане
18 декабря, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 декабря, вторник
23:46
Бывший президент Пакистана приговорен к смертной казни
23:31
В Кыргызстане увеличивается число редких животных и птиц
22:41
Контрабанду 20 тонн нефрита в Казахстан и Кыргызстан пресекли в России
22:16
Очередная оптическая иллюзия поражает соцсети
21:49
В Бишкеке продолжают сносить незаконные объекты