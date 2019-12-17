Бывший президент Пакистана приговорен к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.



Фото Gulfnews.com. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

Мушарраф пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, он был президентом с июня 2001-го по август 2008-го.



В 2007 году в ходе подготовки судом к рассмотрению вопроса о легитимности переизбрания Первеза Мушаррафа на пост главы государства последний ввел в стране чрезвычайное положение, приостановил действие Конституции и арестовал судей Верховного суда, объяснив свои действия угрозой со стороны экстремистов. Впоследствии это решение президента стало основанием для дела о госизмене.



Первез Мушарраф сложил с себя полномочия главы государства в августе 2008-го на фоне угрозы импичмента, отказав в поддержке со стороны стран Запада и национальной армии.



В 2009 году против него возбудили дело из-за незаконного смещения судей, а в 2011-м суд выдал ордер на арест бывшего президента по делу об убийстве премьер-министра Беназир Бхутто, погибшей в результате теракта в декабре 2007 года.



После ухода с поста главы государства Первез Мушарраф жил в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании. В 2013-м он вернулся в Пакистан для участия в парламентских выборах, однако был дисквалифицирован. В том же году его поместили под домашний арест, позже разрешив выезжать за рубеж на лечение.