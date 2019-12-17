В Бишкеке продолжают сносить незаконные объекты

Управление землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека продолжает работу по сносу незаконно установленных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, специалисты управления совместно со спецподразделением «Тазалыка» демонтировали кафе «Флажок» на перекрестке улиц 7 Апреля и Кийизбаева, незаконное ограждение швейного цеха и магазин, расположенные на проспекте Жибек Жолу, 220.

Убрали и самовольно установленный торговый павильон «Кыял» с восточной стороны парка «Пишпек» по улице Толстого.

В мэрии просят присылать фото- и видеофакты незаконной или неправильной установки объектов по номеру 0703633833 (Алина Алмазбекова).