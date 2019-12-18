В Бишкеке 18 декабря небольшая облачность, вечером возможен слабый снег. Воздух прогреется до +6 градусов. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.
Отключение газа, света, воды
- до 20 декабря не будет газа на улице Бельской.
Куда сходить
Культура
- несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Токон Мамытов
Абдыбек Дюшалиев
Родился 18 декабря 1962 года. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».
Дмитрий Бивол
Родился 18 декабря 1990 года в Токмаке. Боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, мастер спорта России международного класса, чемпион мира.
Памятные даты
День работников страхового рынка Кыргызской Республики
Праздник создан, принимая во внимание возрастающую роль страхового рынка в укреплении экономики Кыргызской Республики и значимость вклада работников страхового рынка в социально-общественную деятельность государства.
Утвержден Гимн Кыргызской Республики
Один из государственных символов Кыргызстана, наряду с флагом и гербом, утвержден постановлением Верховного Совета Кыргызской Республики 18 декабря 1992 года.
Гимн состоял из трех куплетов и припева, однако позднее второй куплет исключен.
Авторы текста — народный поэт Кыргызстана Джалил Садыков и поэт Шабданалы Кулуев. Музыку написали известные композиторы Калый Молдобасанов и Насыр Давлесов.
Международный день мигрантов
18 декабря 1990 года Генеральная ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Спустя 10 лет, 4 декабря 2000 года, она учредила Международный день мигранта, который и отмечается 18 декабря.
Согласно оценкам экспертов, общая численность международных мигрантов увеличилась со 175 миллионов человек в 2000 году до 272 миллионов в 2019 году.
День арабского языка
Отмечается с 2010 года. Тогда департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить собственный праздник для каждого из шести официальных языков организации.
Число говорящих на арабском языке и его вариантах — около 300 миллионов человек. Для более 240 миллионов из них арабский является родным, еще около 50 миллионов человек употребляют его в качестве второго языка.
В религиозных целях классический арабский — язык Корана — используется приверженцами ислама по всему миру.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Николай Калашников
Родился 18 декабря 1913 года в Пишпеке. Гвардии майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
В 1935-м призван на военную службу. С сентября 1942 года — на фронте.
Отличился во время освобождения Белорусской ССР.
Двадцать пятого июня 1944 года батальон Калашникова при поддержке танковых частей перерезал шоссе и железную дорогу Орша — Минск, перекрыв немцам пути к отступлению. За четыре последующих дня батальон уничтожил и захватил в плен более 2 тысяч немецких солдат и офицеров, уничтожил и захватил в качестве трофеев 190 автомашин, 500 повозок, 5 самоходных артиллерийских установок, 35 бронетранспортеров, две батареи противотанковой артиллерии, склад с боеприпасами и два железнодорожных эшелона.
14 августа 1944 года Калашников погиб в бою у деревни Жигарники под Каунасом. Похоронен в Каунасе.
Родился врач Борис Шапиро
Родился 18 декабря 1930 года в городке Коростени на Украине.
Одиннадцать лет возглавлял Республиканскую санэпидемстанцию, был заместителем главного санитарного врача республики, 10 лет занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Киргизской ССР (1984–1994). Возглавлял Республиканское объединение «СПИД», заложил основу лечения, профилактики ВИЧ/СПИДа в Кыргызстане.
При его непосредственном участии в республике создана сеть лечебно-профилактических пунктов по предупреждению ВИЧ/СПИДа, целая система по оказанию помощи больным этим недугом.
В 1976 году Борис Моисеевич награжден орденом «Знак Почета», в 1999-м — знаком «Отличник здравоохранения СССР» и Кыргызской Республики, медалями «Данк» и «Данакер» (в 2003 году). В 1980 году ему присвоены звания «Заслуженный врач Кыргызской Республики», «Почетный гражданин Бишкека».
Умер 18 августа 2011 года.
Родился поэт Джэнбап Мамбеталиев
В 1938 году в селе Оттук Нарынской области родился поэт и прозаик Джэнбап Мамбеталиев.
Начинал работать врачом, но уже с 1969-го ушел в журналистику и творчество.
Первой изданной книгой стал сборник рассказов и повести «Менин суйгон сулуу булутум» («Мое любимое облако»). В 1980 году издан поэтический сборник «Неугасимая любовь во мне».
Перевел на кыргызский язык произведения советских поэтов.
Отличник здравоохранения СССР.
Умер режиссер Толомуш Океев
В 2001 году в этот день в возрасте 66 лет в Анкаре (Турция) скончался кыргызский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР (1985) Толомуш Океев.
Родился 11 сентября 1935-го в селе Боконбаево.
Огромную известность во всем мире получили снятые им художественные фильмы «Небо нашего детства» (1966), «Поклонись огню» (1972), «Лютый» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Улан» (1977), «Золотая осень» (1980), «Потомок белого барса» (1984), «Миражи любви» (1986).