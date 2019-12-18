В Бишкеке 18 декабря небольшая облачность, вечером возможен слабый снег. Воздух прогреется до +6 градусов. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

до 20 декабря не будет газа на улице Бельской.

Куда сходить

Культура несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Токон Мамытов

Родился 18 декабря 1953 года в Балыкчи Иссык-Кульской области. Омбудсмен (акыйкатчи).

Абдыбек Дюшалиев Родился 18 декабря 1962 года. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт». Дмитрий Бивол Родился 18 декабря 1990 года в Токмаке. Боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, мастер спорта России международного класса, чемпион мира.

Памятные даты

День работников страхового рынка Кыргызской Республики

Учрежден постановлением правительства от 17 февраля 2017 года.

Праздник создан, принимая во внимание возрастающую роль страхового рынка в укреплении экономики Кыргызской Республики и значимость вклада работников страхового рынка в социально-общественную деятельность государства.

Утвержден Гимн Кыргызской Республики

Один из государственных символов Кыргызстана, наряду с флагом и гербом, утвержден постановлением Верховного Совета Кыргызской Республики 18 декабря 1992 года.

Гимн состоял из трех куплетов и припева, однако позднее второй куплет исключен.

Авторы текста — народный поэт Кыргызстана Джалил Садыков и поэт Шабданалы Кулуев. Музыку написали известные композиторы Калый Молдобасанов и Насыр Давлесов.

Международный день мигрантов

18 декабря 1990 года Генеральная ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Спустя 10 лет, 4 декабря 2000 года, она учредила Международный день мигранта, который и отмечается 18 декабря.

Согласно оценкам экспертов, общая численность международных мигрантов увеличилась со 175 миллионов человек в 2000 году до 272 миллионов в 2019 году.

День арабского языка

Отмечается с 2010 года. Тогда департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить собственный праздник для каждого из шести официальных языков организации.

Число говорящих на арабском языке и его вариантах — около 300 миллионов человек. Для более 240 миллионов из них арабский является родным, еще около 50 миллионов человек употребляют его в качестве второго языка.

В религиозных целях классический арабский — язык Корана — используется приверженцами ислама по всему миру.

Люди, которые меняли мир