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Общество

Минобразования обучит учителей для улучшения качества преподавания госязыка

Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при МОиН Кыргызстана начал масштабную кампанию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, к 2023 году выпускники школ с русским, таджикским и узбекским языками должны знать кыргызский на уровне В1. Такое требование содержится в Государственной программе развития госязыка. В связи с этим запущена кампания по повышению квалификации преподавателей государственного языка.

«Около 870 учителей из всех регионов республики осваивают основы коммуникативной методики обучения», — отметили в ведомстве.

В Минобразования добавили: уровень В1 подразумевает, что учащийся должен уметь читать, понимать, говорить, написать короткое письмо и дать разъяснения на государственном языке.

«Кроме того, учителя должны уметь научить школьников слушать и понимать научные тексты, искать информацию, выступать на занятиях с презентациями», — добавили в ведомстве.
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