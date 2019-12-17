20:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На кыргызско-таджикском участке границы с начала года произошло 13 инцидентов

За 11 месяцев на кыргызско-таджикском участке границы произошло 13 инцидентов. Об этом на пресс-конференции сообщила официальный представитель ГПС Гульмира Борубаева. 

По словам начальника Главного управления охраны границы ГПС КР Кубатбека Жеенбаева, с Таджикистаном остаются неописанными более 450 километров приграничных участков.

«Вопросами делимитации и демаркации занимается межправкомиссия, и пограничное ведомство не может вмешиваться в ее работу. Но мы совместно с тажикскими коллегами разработали планы взаимодействия, чтобы минимизировать конфликты на приграничных территориях. В частности, совместно проводим занятия для начальников пограничных застав, разъяснительные работы с жителями в приграничных районах. Кроме того, начальники застав могут связываться с коллегами из сопредельного государства для оперативного разрешения инцидентов», — сказал он.

Отметим, что последний инцидент на кыргызско-таджикском участке границы в местности Дахма произошел накануне. Таджикская сторона хотела установить забор на неописанном участке. 
Ссылка:
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Исключить некомпетентных чиновников из комиссии по границам требуют баткенцы
Власти Кыргызстана постоянно идут на уступки в переговорах с Таджикистаном
Несвоевременное решение приграничных проблем играет на руку соседним странам
Приграничные споры Кыргызстана и Таджикистана опасны для России
Состояние раненного на кыргызско-таджикской границе военного удовлетворительное
Конфликт на границе. Раненый пограничник вышел из комы
Волонтеры собирают книги, чтобы открыть библиотеки в Баткенской области
Конфликт на границе. Раненые пограничники переведены в Бишкек
Мухаммедкалый Абылгазиев о ситуации на границе: Обе стороны вынуждены уступить
Конфликт на границе. Средние школы возобновили работу
Популярные новости
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Часть учителей готова уволиться вслед за&nbsp;директором Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
Бизнес
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на&nbsp;срочные траты Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на срочные траты
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;2019-м девятый год подряд признан банком &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Кыргызстане «Оптима Банк» в 2019-м девятый год подряд признан банком № 1 в Кыргызстане
17 декабря, вторник
19:59
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Концентрация сегодня опасна для жизни Загрязнение воздуха в Бишкеке. Концентрация сегодня опа...
19:46
Загрязнение воздуха. В Челябинске активисты продают шары с черным снегом
19:34
Суд по ремонту Исторического музея. Свидетель частично отказался от показаний
19:26
Стоматологи скрыли данные о пациентах почти на 2,9 миллиона сомов
19:08
Дело Атамбаева. Сергея Слесарева вызвали на допрос в Военную прокуратуру