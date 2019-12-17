На кыргызско-таджикском участке границы с начала года произошло 13 инцидентов

За 11 месяцев на кыргызско-таджикском участке границы произошло 13 инцидентов. Об этом на пресс-конференции сообщила официальный представитель ГПС Гульмира Борубаева.

По словам начальника Главного управления охраны границы ГПС КР Кубатбека Жеенбаева, с Таджикистаном остаются неописанными более 450 километров приграничных участков.

«Вопросами делимитации и демаркации занимается межправкомиссия, и пограничное ведомство не может вмешиваться в ее работу. Но мы совместно с тажикскими коллегами разработали планы взаимодействия, чтобы минимизировать конфликты на приграничных территориях. В частности, совместно проводим занятия для начальников пограничных застав, разъяснительные работы с жителями в приграничных районах. Кроме того, начальники застав могут связываться с коллегами из сопредельного государства для оперативного разрешения инцидентов», — сказал он.

Отметим, что последний инцидент на кыргызско-таджикском участке границы в местности Дахма произошел накануне. Таджикская сторона хотела установить забор на неописанном участке.