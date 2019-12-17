Загрязнение воздуха. В Челябинске активисты продают шары с черным снегом

В Челябинске начали продавать новогодние шары с черным снегом внутри, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам в городе. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Челябинске».

Свой проект активисты назвали «Шары надежды». Стоимость новогоднего сувенира — от 1,5 до 2 тысяч рублей. Часть денег с продаж шаров пойдет на покупку и установку датчиков для независимой системы мониторинга воздуха.

Фото vk.com. «Шары надежды» спасут Челябинск

По словам экоактивиста Дмитрия Закарлюкина, то, что сейчас происходит в Челябинске, чувствуется носом, видно визуально и на карте общественного мониторинга. Один датчик стоит от 3 тысяч рублей. На каждый район необходимо около 100 единиц. Сейчас в Челябинске установлено 50 датчиков.

Он отметил, что «Шары надежды» планируют принести чиновникам, принимающим решения. Тем самым активисты хотят донести до них, что нужно ускориться в принятии мер по улучшению экологической ситуации.

«Для того чтобы видеть реальную ситуацию, не ту, которая декларируется в официальных отчетах, мы сделаем ссылку на систему мониторинга», — рассказал Дмитрий Закарлюкин.

Организаторы проекта хотят подарить новогодние шары президенту Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, журналистам Юрию Дудю и Ксении Собчак, руководителю ЛДПР Владимиру Жириновскому, главе КПРФ Геннадию Зюганову и музыканту Андрею Макаревичу. Всего в списке лиц, которым планируют направить сувениры, указано около 30 фамилий.