Очередная оптическая иллюзия поражает соцсети

Пользователь Твиттера под ником @InertialObserbr опубликовал в своем аккаунте пост с оптической иллюзией, которая озадачила пользователей социальной сети, пишет РИА Новости.
Фигуры Лиссажу — это траектории, прочерчиваемые точкой, которая одновременно совершает два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Комментаторы под постом пытались понять, в каком именно направлении вращается фигура: слева направо или сверху вниз. Некоторые заметили, что в какой-то момент фигура начала напоминать рыбу.
Однако один из комментаторов заявил, что мозг по-разному интерпретирует движение фигуры из-за цветных линий, в чем, по словам других пользователей, и заключается смысл иллюзии.