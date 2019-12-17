Стоматологи скрыли данные о пациентах почти на 2,9 миллиона сомов

В 2019 году вследствие умышленного сокрытия реального числа пациентов в кассу стоматологических поликлиник по меньшей мере не поступило 2 миллионов 846 тысяч 715 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что согласно отчетам врачей стоматологов-терапевтов, всего в 2019 году зарегистрировано 15 тысяч 22 пациента без учета профессиональных осмотров, пациентов на бесплатной основе и хирургических посещений.

«Врачам стоматологам-терапевтам всего выдано простерилизованных инструментов на 31 тысячу 477 пациентов. Итого за 11 месяцев незафиксированными прошли 16 тысяч 455 пациентов. По результатам проверки материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР», — сообщили в Генпрокуратуре.