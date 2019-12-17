Какие нарушения выявили аудиторы Счетной палаты в Министерстве экономики

В Министерстве экономики установлено несоблюдение нормы командировочных расходов и приобретение товаров и услуг без проведения конкурсных торгов. Об этом сообщили в Счетной палате по итогам аудита финансовой отчетности ведомства за 2017-2018 годы.

Отмечается, что в 2017 году при наличии экономии бюджетных средств, образованной по статье «заработная плата», от вакантных должностей на 7,8 миллиона сомов выплачено премий на 10,8 миллиона сомов. В 2018 году за счет экономии бюджетных средств по статье «заработная плата» центральным аппаратом выплачено премий на 5,9 миллиона сомов, подведомственными подразделениями — 3,7 миллиона сомов.

Кроме того, аудит проведен по деятельности департамента по делам банкротства при Министерстве экономики за 2016-2018 годы. Выяснилось, что проводимые процессы банкротства в отдельных субъектах продолжаются длительное время и достигают до 10 лет. Департаментом не выполняются функции по разработке квалификационных требований к спецадминистраторам, их периодическое обучение и привлечение новых, не проводится оценка уровня их знаний.

Задолженность департамента перед специальными администраторами отсутствующих должников на конец 2018 года составила 1 миллион 403,5 тысячи сомов.

«Отмечается низкий уровень погашения задолженностей по страховым взносам и налогам в связи с тем, что субъекты на момент передачи на банкротство не имеют активов. Отмечается недолжное оформление актов приема-передачи печати, учредительных и бухгалтерских документов от спецадминистратора», — заключили в Счетной палате.