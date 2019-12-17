Почти 50 компаний скрыли от фискалов депутат Кубанычбек Жумалиев и его супруга

Почти 50 компаний не указали в декларациях депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и его супруга — народная артистка Кыргызстана Роза Аманова. Об этом информирует Economist.kg.
Ранее сообщалось, что у депутата есть 33 компании, которые он не указал в декларации. Нардеп заявил, что большинство из них закрыты, а остальные переданы в доверительное управление.
Однако издание выявило еще 14 компаний, зарегистрированных на певицу, и которые также не указаны в декларациях депутата. При этом депутат три года подряд в отчетах о доходах и расходах указывал лишь дом, квартиру и машину. Речи о компаниях нет. В графе «близкие родственники» задекларированы только дом и машина Ауди Q7 2007 года выпуска.
По закону о декларировании доходов и расходов лиц, замещающих политические должности, декларант обязан раскрывать имущество своих ближайших родственников — жены, несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на попечении.
Однако 12 фирм жены, зарегистрированных в период с 2004 по 2018 год, Кубанычбек Жумалиев не указал ни в одной из своих деклараций. Еще две фирмы были открыты Розой Амановой в 2019-м.
Роза Аманова владеет клиниками, университетами, частными школами и турагентствами, но ни слова об этом нет в декларациях ее супруга. При этом сам Кубанычбек Жумалиев занимал преимущественно высокие должности — от председателя Госкомитета по науке и новым технологиям до премьер-министра.
«В разные годы Кубанычбек Жумалиев был первым замминистра образования и науки, руководителем аппарата президента, губернатором Джалал-Абадской области, министром транспорта и коммуникаций. И даже успел несколько месяцев побыть премьер-министром в 1998 году», — пишет СМИ.
Отметим, что Жумалиев состоит в парламентском комитете ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.
Компании, в которых Роза Аманова является учредителем или совладельцем:
- клиника профессора Асымбековой. Роза Аманова совладелец компании вместе с Владимиром Нифадьевым и Сергеем Чиналиевым. Руководитель — Гульнара Асымбекова. Фирма зарегистрирована в сентябре 2004 года, когда супруг Розы Амановой был вице-премьер-министром;
- ОсОО Generation Corporation («Дженерэйшн Корпорэйшн»). Роза Аманова единственный учредитель и руководитель компании, зарегистрирована в январе 2011 года;
- телерадиокомпания «Санат». Роза Аманова единственный учредитель и руководитель;
- школа «Билим Бишкек» мектеп-комплекси». Компания зарегистрирована в июне 2016 года, когда Жумалиев был депутатом ЖК КР;
- Международный медицинский университет. Зарегистрирован в июле 2016 года, когда Жумалиев был депутатом парламента. Роза Аманова — руководитель. Совладелец — Общество с ограниченной ответственностью «Аструм-Берекет»;
- школа «Билим Бишкек КейДжи» мектеп-комплекси». Учреждена в июле 2016 года, Жумалиев уже был депутатом ЖК КР. Руководителем числится Айныжамал Усубакунова, Роза Аманова — совладелец;
- ОсОО «Веллмарт» — компания по оптовой торговле товарами широкого ассортимента. Роза Аманова единственный руководитель и учредитель. Компания зарегистрирована в январе 2017 года, когда Жумалиев был депутатом ЖК;
- ОсОО с иностранным участием «Алатоо Групп Плюс», также зарегистрировано в августе 2017 года. Руководителем числится Роза Аманова. Вместе с ней совладельцами записаны Ху Хайюнь, Ирина Никифорова, Василий Оконов;
- ОсОО «Стар отель» также зарегистрировано уже после того, как Жумалиев стал депутатом ЖК — в ноябре 2017 года. Единственный учредитель и руководитель — Роза Аманова;
- ОсОО «Вириннор». Компания учреждена в апреле 2018 года, руководит ею Дмитрийс Шипуновс, совладельцы — Роза Аманова, Артурс Лешинскис, Дмитрийс Шипуновс;
- Международный университет искусств и коммуникации, где Роза Аманова единственный учредитель и руководитель, зарегистрирован в августе 2018 года;
- ОсОО «Фиделите Констракшн», прошло перерегистрацию в октябре 2018 года. Руководитель Мекенжан Токтосунов. Совладельцы — Гулкаакы Чолокова и Роза Аманова;
- Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии Международного медицинского университета. Это ОсОО учреждено в марте 2019 года. Руководит компанией Роза Аманова, учредитель — ОсОО «Международный Медицинский Университет», которым тоже руководит Роза Аманова;
- туристическое агентство «Мурас Трэвел», зарегистрировано в апреле 2019 года. Роза Аманова единственный руководитель и учредитель.