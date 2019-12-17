Почти 50 компаний скрыли от фискалов депутат Кубанычбек Жумалиев и его супруга

Почти 50 компаний не указали в декларациях депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев и его супруга — народная артистка Кыргызстана Роза Аманова. Об этом информирует Economist.kg.

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Ранее сообщалось, что у депутата есть 33 компании, которые он не указал в декларации. Нардеп заявил, что большинство из них закрыты, а остальные переданы в доверительное управление.

Однако издание выявило еще 14 компаний, зарегистрированных на певицу, и которые также не указаны в декларациях депутата. При этом депутат три года подряд в отчетах о доходах и расходах указывал лишь дом, квартиру и машину. Речи о компаниях нет. В графе «близкие родственники» задекларированы только дом и машина Ауди Q7 2007 года выпуска.

По закону о декларировании доходов и расходов лиц, замещающих политические должности, декларант обязан раскрывать имущество своих ближайших родственников — жены, несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на попечении.

Однако 12 фирм жены, зарегистрированных в период с 2004 по 2018 год, Кубанычбек Жумалиев не указал ни в одной из своих деклараций. Еще две фирмы были открыты Розой Амановой в 2019-м.

Роза Аманова владеет клиниками, университетами, частными школами и турагентствами, но ни слова об этом нет в декларациях ее супруга. При этом сам Кубанычбек Жумалиев занимал преимущественно высокие должности — от председателя Госкомитета по науке и новым технологиям до премьер-министра.

«В разные годы Кубанычбек Жумалиев был первым замминистра образования и науки, руководителем аппарата президента, губернатором Джалал-Абадской области, министром транспорта и коммуникаций. И даже успел несколько месяцев побыть премьер-министром в 1998 году», — пишет СМИ.

Отметим, что Жумалиев состоит в парламентском комитете ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Компании, в которых Роза Аманова является учредителем или совладельцем: