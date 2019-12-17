Госадвокату Текебаева вернули лицензию. Его защита обжаловала решение суда

Государственному адвокату осужденного за коррупцию Омурбека Текебаева Эльмире Чоноевой Ленинский районный суд Бишкека оставил лицензию. Об этом 24.kg сообщила другой адвокат политика — Чинара Джакупбекова.

По ее словам, Эльмиры Чоноевой нет в реестре юристов, предоставляющих услуги за счет государства. То есть защищать Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова на процессе в 2017 году она не имела права. Однако суд не нашел достаточных оснований, чтобы лишить ее адвокатской лицензии.

По данным защиты Омурбека Текебаева, Эльмира Чоноева занимала отдельный кабинет в здании Первомайского райсуда, а это является нарушением. Непонятно, кто ей выплачивал зарплату. Сама госадвокат заявляла, что защищать Текебаева ее обязал суд. На вопрос, кто оплатил ей работу, Чоноева не смогла ответить.

Решение райсуда о лицензии Чоноевой адвокаты Текебаева обжаловали.

Напомним, в ноябре 2018 года действие лицензии Эльмиры Чоноевой приостановили на два года. Решение приняла комиссия по этике Совета адвокатуры. Она обжаловала решение в суде.

Адвоката Эльмиру Чоноеву, напомним, суд обязал до назначения пересмотра дела Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова представлять их интересы. Но подсудимые неоднократно заявляли, что не согласны с тем, чтобы их интересы представлял госадвокат. У обоих была защита. Оба сомневались в объективности и компетенции защитника от государства.

Омурбек Текебаев рассказал 24.kg, что с Дуйшенкулом Чотоновым проходит в суде третьей стороной, ответчиками выступает Совет адвокатуры и Министерство юстиции.