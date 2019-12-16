Народный артист Болот Шамшиев госпитализирован в тяжелом состоянии

Народный артист и кинорежиссер Болот Шамшиев в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом в социальных сетях сообщила депутат ЖК Аида Касымалиева.

«Я верю, что Болот Толонович победит болезнь. Верю, что он приедет за рулем своей машины и поделится своими мыслями. 9 мая в Узгене мы проведем вечер его книг, и помимо этого у нас много других планов», — отметила нардеп.

В Минздраве информацию подтвердили и отметили, что Болот Шамшиев находится в Клинической больнице управления делами президента и правительства КР.