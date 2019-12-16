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Общество

Перепись населения — 2020. Нацстатком показал удостоверения переписчиков

В ходе переписи населения и жилищного фонда Кыргызстана в 2020-м планируется ввести новшество по автоматизации регистрации временного переписного персонала. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

По его данным, разработана автоматизированная информационная система «Регистрация переписчика». В нее при заключении трудового договора с согласия временного переписного персонала введут информацию и автоматически сформируют базу данных. На ее основании будут выдавать удостоверение, что облегчит работу сотрудников органов государственной статистики. В ходе прошлой переписи населения эту работу делали вручную.

«Для безопасности и проверки подлинности удостоверения на нем будет QR-код, который является уникальным для каждого переписчика. Если респонденты захотят убедиться, что к ним пришел переписчик, а не мошенник, они могут отсканировать QR-код. После на экране смартфона появится ссылка на сервер с информацией о переписчике: его фотография и фамилия, имя, отчество. Но часть букв ФИО будет закрыта в целях конфиденциальности», — рассказали в Нацстаткоме.

Перепись населения пройдет в республике с 23 марта по 1 апреля следующего года, а в отдаленных районах — с 20 марта по 20 апреля.
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