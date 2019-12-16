В ходе переписи населения и жилищного фонда Кыргызстана в 2020-м планируется ввести новшество по автоматизации регистрации временного переписного персонала. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.
По его данным, разработана автоматизированная информационная система «Регистрация переписчика». В нее при заключении трудового договора с согласия временного переписного персонала введут информацию и автоматически сформируют базу данных. На ее основании будут выдавать удостоверение, что облегчит работу сотрудников органов государственной статистики. В ходе прошлой переписи населения эту работу делали вручную.
Перепись населения пройдет в республике с 23 марта по 1 апреля следующего года, а в отдаленных районах — с 20 марта по 20 апреля.