В Бишкеке 17 декабря солнечно. Воздух прогреется до +4 градусов. День уменьшился до 9 часов 2 минут.
Отключение газа, света, воды
- до 20 декабря не будет газа на улице Бельской.
Куда сходить
Культура
- несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на гала-концерт Eurasia Emerging Artists.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Аида Исмаилова
Родилась 17 декабря 1976 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».
Чынгыз Кененбаев
Родился 17 декабря 1980 года. Статс-секретарь Государственной службы финансовой разведки.
Памятные даты
Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости
В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.
Красный зонт является символом защиты от жестокости по отношению к женщинам, зарабатывающим проституцией, со стороны милиции, сутенеров, клиентов и общества.
Первый полет самолета братьев Райт
В 1903 году братья Райт построили оснащенный двигателем «Флайер-1» из обычного для их аппаратов конструкционного материала — ели, крепкого и легкого дерева. Кроме того, они разработали и изготовили деревянные пропеллеры, а также использовали бензиновый двигатель, сделанный в их магазине велосипедов.
Впервые они совершили попытку взлета 14 декабря 1903 года, однако самолет упал сразу же, «Флайер-1» при этом незначительно пострадал. После ремонта братья Райт наконец поднялись в воздух 17 декабря 1903 года. Первый полет длился 12 секунд, самолет пролетел 36,5 метра.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Ахматбек Суюмбаев
Родился в 1920 году в селе Орто-Алаш Чуйской области. Участник Великой Отечественной войны.
В 1955–1960 годах — министр финансов Киргизской ССР. В 1962–1968-х — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии.
Председатель Совета Министров Киргизской ССР (1968–1978 годы).
Будучи сильным экономистом, Ахматбек Суюмбаев компетентно решал все производственные вопросы развития народного хозяйства республики.
Умер 14 февраля 1993 года.
Родился драматург и переводчик Абдугани Абдугафуров
В 1941 году в Оше родился драматург и переводчик Абдугани Абдугафуров.
С 1973 по 1983 год — директор Ошского узбекского музыкально-драматического театра, c 1986-го — начальник Ошского областного управления Госкомиздата Киргизской ССР.
Дебютом в драматургии явилась постановка комедии «Раскаяние» в 1969 году на сцене Ошского узбекского музыкально-драматического театра.
Автор пьес «Алчность» (1972), «Милая соперница» (1974), «Наследство отцов» (1985) и других. Заслуженный работник культуры Киргизской ССР.
Родился актер Марат Алышпаев
Родился 17 декабря 1947 года в селе Саруу Иссык-Кульской области. Заслуженный артист Киргизской ССР, народный артист Кыргызстана.
В 1972-м стал актером только что основанного Ошского драматического театра. В 1985 году перешел в Кыргызский государственный академический театр драмы. В 1991–1997-х был художественным руководителем и директором Чуйского областного театра «Куудулдар» имени Ш.Термечикова. В 1991–2003 годах принимал участие в постановках Бишкекского городского театра, в начале 2000-х играл в Театре юного зрителя.
В 2010–2014 годах руководил Кыргызским национальным академическим драматическим театром имени Токтоболота Абдымомунова.
За свою карьеру в театре исполнил множество ролей как классического (заглавные роли в «Эдипе» Софокла, «Ричарде III», «Гамлете»), так и современного репертуара.
Помимо работы в театре, активно снимается в кино: «Приют для совершеннолетних», «Аномалия», «Каракыз», «Метаморфоза», «Завещание отца» и других.