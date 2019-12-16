В ГУВД Бишкека опровергли слова Равшана Джеенбекова о холодных камерах изолятора

В ГУВД Бишкека ответили на слова экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова о холодных камерах в изоляторе временного содержания.

Пресс-служба столичной милиции сообщает, что представитель аппарата омбудсмена КР Улан Суханалиев посетил ИВС ГУВД и ему показали условия содержания задержанных.

Как отмечают в ведомстве, ИВС ГУВД Бишкека отапливается центральным отоплением, в камерах в среднем держится комнатная температура от 15 до 20 градусов тепла. Для дополнительного поддержания плюсовой температуры установлено тепловое электрическое оборудование. «Со стороны Равшана Джеенбекова в период нахождения в изоляторе официальных заявлений и жалоб по условиям содержания не поступало», — подчеркнули в пресс-службе.

По ее данным, Равшан Джеенбеков перед водворением в изолятор временного содержания Бишкека был осмотрен врачом. «В соответствии с правилами распорядка изолятора ему предоставили спальное место и выдали постельные принадлежности: одно шерстяное одеяло, плед, матрац и столовую посуду», — говорится в сообщении.

Равшан Джеенбеков провел в ИВС 48 часов. Он был задержан 12 декабря в рамках уголовного дела по беспорядкам в селе Кой-Таш при задержании бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ранее политика неоднократно допрашивали следователи МВД. 14 декабря Первомайский районный суд Бишкека санкционировал арест политика до 9 февраля 2020 года.