18:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В ГУВД Бишкека опровергли слова Равшана Джеенбекова о холодных камерах изолятора

В ГУВД Бишкека ответили на слова экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова о холодных камерах в изоляторе временного содержания.

Пресс-служба столичной милиции сообщает, что представитель аппарата омбудсмена КР Улан Суханалиев посетил ИВС ГУВД и ему показали условия содержания задержанных.

Как отмечают в ведомстве, ИВС ГУВД Бишкека отапливается центральным отоплением, в камерах в среднем держится комнатная температура от 15 до 20 градусов тепла. Для дополнительного поддержания плюсовой температуры установлено тепловое электрическое оборудование. «Со стороны Равшана Джеенбекова в период нахождения в изоляторе официальных заявлений и жалоб по условиям содержания не поступало», — подчеркнули в пресс-службе.

По ее данным, Равшан Джеенбеков перед водворением в изолятор временного содержания Бишкека был осмотрен врачом. «В соответствии с правилами распорядка изолятора ему предоставили спальное место и выдали постельные принадлежности: одно шерстяное одеяло, плед, матрац и столовую посуду», — говорится в сообщении.

Равшан Джеенбеков провел в ИВС 48 часов. Он был задержан 12 декабря в рамках уголовного дела по беспорядкам в селе Кой-Таш при задержании бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ранее политика неоднократно допрашивали следователи МВД. 14 декабря Первомайский районный суд Бишкека санкционировал арест политика до 9 февраля 2020 года.
Ссылка:
просмотров: 747
Версия для печати
Материалы по теме
Арестанты, как в холодильнике — это пытки. Омбудсмена просят посетить ИВС
Равшан Джеенбеков водворен в СИЗО-1. Его обвиняют в тяжких преступлениях
Дело Атамбаева. Задержан экс-депутат Равшан Джеенбеков
Дело Атамбаева. Равшан Джеенбеков дал показания о захвате заложников
Нурдин Сулайманов: В ИВС Нарына пытались скрыть задержанного
В Бишкеке по вине следователя женщину незаконно содержали 16 дней в ИВС
Почему в ИВС держат кыргызстанцев неделями, разбирались правозащитники
В Кыргызстане незаконное содержание людей в ИВС связано с отсутствием ГСМ
Побег из ИВС Токмака: Все трое сбежавших задержаны
Из ИВС города Токмака сбежали трое заключенных
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Бизнес
Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ «Бакай Банка»
Новогодняя акция от&nbsp;MegaCom: золотые и&nbsp;платиновые номера за&nbsp;полцены! Новогодняя акция от MegaCom: золотые и платиновые номера за полцены!
Получи копию своего номера в&nbsp;O!Store бесплатно! Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад
16 декабря, понедельник
18:02
Красота и адреналин. В Бишкеке провели крупный турнир по таэквондо Красота и адреналин. В Бишкеке провели крупный турнир п...
17:26
В Погранслужбе Кыргызстана сообщили подробности конфликта на границе
17:07
В ГУВД Бишкека опровергли слова Равшана Джеенбекова о холодных камерах изолятора
16:56
На кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт
16:44
В парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера