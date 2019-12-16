«Сама виновата»: Женщины Кыргызстана рассказали о сексуальных домогательствах

Кыргызская ассоциация женщин судей представила результаты исследования о сексуальных домогательствах в сфере трудовых и служебных отношений в Кыргызстане.

Выяснилось, что каждая четвертая женщина подвергалась домогательствам на работе.

В анонимном опросе приняли участие почти 900 женщин и девушек из Бишкека, Оша, Кара-Балты и Токмака.

В сюжете 24.kg о том, как кыргызстанки справляются с проблемой, кто чаще всего пристает и какие меры необходимы для обеспечения безопасности женщин на рабочем месте и в вузах страны.