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Общество

«Сама виновата»: Женщины Кыргызстана рассказали о сексуальных домогательствах

Кыргызская ассоциация женщин судей представила результаты исследования о сексуальных домогательствах в сфере трудовых и служебных отношений в Кыргызстане.

Выяснилось, что каждая четвертая женщина подвергалась домогательствам на работе.

В анонимном опросе приняли участие почти 900 женщин и девушек из Бишкека, Оша, Кара-Балты и Токмака.

В сюжете 24.kg о том, как кыргызстанки справляются с проблемой, кто чаще всего пристает и какие меры необходимы для обеспечения безопасности женщин на рабочем месте и в вузах страны. 

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