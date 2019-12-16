Рейд в Бишкеке. Девять подростков доставлены в центр профилактики правонарушений

Первомайский акимиат провел рейд для выявления подростков и детей, которые ночью гуляют без сопровождения родителей и лиц их заменяющих. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.







«Рейд проходил в два этапа — днем и ночью совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних РУВД, сотрудников управления социального развития, МТУ и ​прокуратуры Первомайского района. Выявлено 12 граждан Узбекистана с тремя несовершеннолетними, они доставлены в РУВД Первомайского района, а дети размещены в центре реабилитации детей и молодежи мэрии до выяснения обстоятельств.​ В компьютерных клубах и на улицах выявлено девять подростков, которые доставлены в центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР. Составлены протоколы, ​проведена разъяснительная работа, и дети переданы законным представителям», — рассказали в муниципалитете.

Отметим, что несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18-летнего возраста) запрещается находиться в общественных местах в ночное время суток (в летний период с 1 июня по 31 августа) с 23.00 до 6.00, в остальное время с 22.00 до 6.00 без сопровождения родителей и лиц их заменяющих.