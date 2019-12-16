Кыргызстан получит от России 100 тысяч доз вакцины от кори

Около 100 тысяч доз российской вакцины против кори передадут в ближайшее время безвозмездно Кыргызстану. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило РИА Новости.

«Сто тысяч доз коревой вакцины производства ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора передадут КР при поддержке правительства РФ. В начале 2019 года такую помощь оказали Беларуси», — сказала она на совещании глав служб государств ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

«Роспотребнадзор возобновил программу помощи зарубежным странам по борьбе с корью. Специалисты службы проводят обучение для представителей государств-партнеров, помогают в лабораторной диагностике и генетическом анализе вирусов кори и краснухи. При финансовой поддержке правительства странам передают российскую вакцину», — подчеркнула Анна Попова.

В Кыргызстане последнюю вспышку кори зарегистрировали в начале 2019 года. Тогда медики заявили о почти 1 тысяче заболевших в республике.