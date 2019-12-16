«Тазалык» продолжает очищать улицы Бишкека от снега

Сотрудники МП «Тазалык» продолжают очищать столичные улицы, тротуары, прибордюрные части остановок от снега и подсыпать городские дороги. Об этом сообщили в муниципальном предприятии.











«Работы по подсыпке дорог солью начались глубокой ночью, мы были на улицах города уже в 23.00. Израсходовано около 24 тонн технической соли. На борьбу со снегом вышли пять работников дорожно-эксплуатационного отдела с привлечением спецтехники: четырех снегоуборочных машин на базе МАЗ и фронтального погрузчика. В штатном режиме в Бишкеке на уборку снега вышли свыше 660 дворников, 120 грузчиков «Тазалыка». Работы по очистке снега, подсыпке столичных улиц будут продолжаться непрерывно», — сказали в пресс-службе «Тазалыка».

Предприятие обращается к гражданам с просьбой не ставить машины на больших улицах, особенно в снегопад.